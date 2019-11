Segano l’inferriata per rubare in casa

Aci Castello . In due sorpresi dai carabinieri mentre divelgono le sbarre della finestra di un’abitazione in via Firenze

ACI CASTELLO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Castello (Ct) hanno arrestato il 50enne Antonino Nicosia e il 56enne Santo Costanzo per furto in un’abitazione.

I militari li hanno sorpresi in via Firenze mentre, dopo aver divelto l’inferriata posta a protezione della finestra dell’abitazione, con un taglio eseguito con la smerigliatrice, stavano per entrare in casa per rubare.

Ammessi al giudizio per direttissima, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per Nicosia e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Costanzo.