Incendio in viale Vittorio Veneto, nessun ferito. In corso di accertamento le cause. FOTO

CATANIA – Un incendio è scoppiato ieri sera a Catania all’interno di un negozio cinese di articoli per la casa e vari in viale Vittorio Veneto a Catania. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 22.

In azione due squadre di pompieri del Comando provinciale di Catania con un’autoscala, mezzi logistici e autobotti di rincalzo. Non risultano persone ferite. In corso di accertamento le cause del rogo.