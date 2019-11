Vittoria, simulazioni per ridurre tempi di intervento

Share Tweet Whatsapp Email

L’ictus colpisce all’improvviso e non lascia tempo per pensare, ogni minuto conta, bisogna agire velocemente e bene, per questo è importante recarsi nella Stroke unit Ictus più vicina dove personale formato ed esperto è in grado di agire tempestivamente con le cure più appropriate.

La simulazione di percorso all’interno dell’ospedale serve a individuare i passaggi in cui si perde tempo e porre le opportune soluzioni al fine di ridurre al minimo proprio il tempo “door to needle” e cioè quello che intercorre tra l’arrivo del paziente al Pronto Soccorso e l’inizio della terapia trombolitica sistemica.

Hanno partecipato alla simulazione le Unità Operative di Neurologia, Pronto Soccorso e Radiologia, le tappe fondamentali del percorso del paziente con ictus. “Ad oggi la Stroke Unit del P.O. Guzzardi di Vittoria ha effettuato 74 Trombolisi Sistemiche per la cura dell’ictus cerebrale ischemico e le previsioni per fine anno sono quelle di raggiungere quota 80 con una copertura del 100% del territorio della Asp come indicato dal documento di riferimento Regionale sulla Rete Ictus” specifica Antonello Giordano, referente della Neurologia-Stroke Unit al Guzzardi.

“Adesso è necessario ridurre i tempi di presa in carico del paziente da parte del Pronto soccorso, e per questo è già in atto un percorso condiviso Asp di Ragusa/118 per migliorare i tempi intraospedalieri di gestione del paziente con ictus”.

La progettualità della Direzione Strategica dell’Asp è quella di effettuare la terapia trombolitica anche negli ospedali di Ragusa e Modica con la formazione del personale coinvolto e l’attuazione di analoghe simulazioni.

Verrà sviluppato un sistema di collegamento in telemedicina tra i tre presidi ospedalieri a supporto della gestione del paziente con ictus nella fase iperacuta per garantire le stesse opportunità di accesso alle cure a tutti i cittadini del territorio afferente all’Asp.