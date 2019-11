Palermo, in auto con 30 chili di hashish

Un 34enne napoletano fermato in via Regione siciliana per un controllo: la droga nascosta nelle portiere della macchina. VIDEO

PALERMO – I carabinieri di Monreale, durante un posto di controllo in via Regione siciliana, hanno fermato per eccesso di velocità un’auto Citroen C3 cross mentre si dirigeva verso il centro di Palermo.



L’atteggiamento dell’uomo, un 34enne napoletano, ha insospettito i militari che hanno deciso di condurlo in caserma per accertamenti. Dalla perquisizione dell’auto gli agenti hanno trovato nascosti nei pannelli delle portiere 30 chili di hashish suddivisi in 300 panetti da 100 grammi ciascuno.

Il 34enne è stato portato nella casa circondariale “Lorusso”.