CATANIA – Stamattina la polizia di Catania ha arrestato Michael Porto, 24 anni, per spaccio di droga. Il giovane è stato sorpreso nel rione Cibali a spacciare. In casa gli sono stati trovati 3 involucri di marijuana del peso di 450 grammi circa, materiale per il confezionamento e la pesatura della droga e un ingente somma di denaro.