MILANO – Alerion acquisisce l’intero capitale sociale della società Anemos Wind, che detiene un impianto eolico operativo in Sicilia, a Regalbuto (Enna), composto da 20 aerogeneratori da 2,5 MW Nordex per una potenza complessiva di 50 MW. Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a circa 3,5 milioni di euro, finanziati interamente con risorse proprie. Con il perfezionamento dell’acquisto del parco eolico di Regalbuto, Alerion raggiungerà una potenza installata lorda pari a 564 MW, quasi completando il programma di attuazione del piano industriale 2019-2021, che prevede per la fine del 2021 il raggiungimento di una potenza installata lorda complessiva del Gruppo di circa 592 MW.