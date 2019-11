La pesta a sangue e scappa mezzo nudo

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato un pregiudicato di 43 anni per maltrattamenti nei confronti della convivente 31enne. La donna ha riferito di essere stata picchiata e i militari sono accorsi in via Scaccianoce, trovandola a terra insanguinata.

I due figli minorenni della coppia erano in lacrime, mentre l’uomo che continuava a maltrattarla perché si era permessa di chiamare i carabinieri. Per evitare le manette, mezzo nudo, ha tentato di fuggire per le scale del palazzo, ma è stato raggiunto e ammanettato.

La compagna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Acireale con frattura delle ossa nasali e trauma contusivo alla schiena. Sembra che la maltrattasse da anni, quasi sempre in presenza dei figli. Il 43enne è stato relegato agli arresti domiciliari in casa dei genitori.