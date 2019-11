Irregolarità nelle giostre di piazza Nettuno

Catania . Violazioni su sicurezza e licenze, allacci abusivi alla rete elettrica nelle 8 roulotte parcheggiate in via Ruilio

CATANIA – Controlli della Polizia di Catania nella giostra di piazza Nettuno e via Del Rotolo. Denunciato il responsabile della zona superiore per violazioni sulla sicurezza, poiché non aveva predisposto la squadra di vigilanza antincendio e non aveva provveduto alla revisione di un estintore. Sospesa la licenza di pubblica sicurezza per 3 giorni.

Controllata anche l’area centrale del parco divertimenti, dove è stata accertata la mancata esposizione delle licenze. Verifiche pure presso la zona di via Ruilio, dove dimorano i giostrai. E’ emerso che le otto roulotte posteggiate su una zona a fondo naturale, come accertato dalla squadra Enel, erano allacciate abusivamente alla rete elettrica.

Elevate contravvenzioni con sequestri amministrativi per mezzi privi di copertura assicurativa ed è stato trovato un motociclo, risultato rubato e immediatamente restituito al proprietario.

In totale, sono state controllate 126 persone e 97 veicoli. Due auto e 4 motocicli sono stati sequestrati e sono state contestate 55 violazioni al codice della strada: tra queste 5 hanno riguardato il mancato uso del casco, con conseguente fermo amministrativo del motociclo, 9 la mancata copertura assicurativa Rca con relativo sequestro amministrativo del veicolo e una per guida senza patente, col conseguente fermo amministrativo del mezzo. Le carte di circolazione ritirate sono 5.

Le attività commerciali controllate sono 10: tra queste, tre paninoteche sono state sanzionate per violazioni sull’uso del misuratore fiscale; multati anche 4 venditori ambulanti per occupazione abusiva del suolo pubblico.