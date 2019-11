Catania, il vero allarme rosso è nelle strade

di Tonino Demana . Il maltempo presenta il conto, buche in diverse zone della città. Multiservizi in azione. VIDEO – FOTO

CATANIA – Spuntano come funghi a ogni pioggia, sono le famigerate e temute buche. Il maltempo di questi giorni (con allerta rossa fino alle 24 di oggi) presenta il suo conto, come al solito “salato” per le strade catanesi e per le disastrate casse comunali.

Decine le auto in panne con copertoni squarciati o cerchioni ammaccati, le buche sono tornate o sarebbe meglio dire non sono mai andate via. I rattoppi effettuati, essendo tali, non hanno garantito la tenuta dell’asfalto che naturalmente si è sgretolato. Basta osservare le buche in via Vescovo Maurizio, nei pressi del “Marconi”, per capire che un intervento tampone non può bastare. A serio rischio l’incolumità di automobilisti e motociclisti.

Stesso scenario in via Sebastiano Caboto, grossi pezzi di bitume disseminati qua e là sulla sede stradale non lasciano spazio ad interpretazioni: la buca è tornata ed è estremamente pericolosa. E si può parlare di voragine, senza possibilità di essere smentiti, sul viale Africa, dov’è presente anche una bella piscina scoperta…

L’emergenza è ciclica, almeno quanto il maltempo. Così la Multiservizi è impegnata con due squadre che effettuano servizio h24. L’obiettivo è cercare di rendere inoffensive le buche, pardon voragini.

“Stiamo lavorando h24 con due squadre, una di mattina e l’altra di pomeriggio-sera per fronteggiare l’emergenza – spiega il presidente di Multiservizi, Massimo Lombardo – il territorio catanese è molto vasto, per cui interveniamo senza sosta. Naturalmente si tratta di rattoppi, sarà poi il Comune a programmare lavori per la sistemazione definitiva delle strade”.

Resta solo un problema: finché le precipitazioni non daranno tregua, i tecnici non potranno che intervenire mettendoci una “toppa”. Con asfalto a freddo: tenuta minima, le coperture dovranno essere ripetute non appena tornerà il sole.

Attenzione, si parla sempre di rattoppi, per interventi definitivi bisognerà aspettare tempi migliori…