ACI BONACCORSI (CATANIA) – I carabinieri di Viagrande (Ct) hanno arrestato il 46enne Pietro Coco di Aci Bonaccorsi, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva. L’uomo, già condannato per spaccio di droga e detenzione di armi clandestine, reati commessi ad Aci Bonaccorsi il 23 ottobre del 2017, dovrà scontare la pena di un anno e 9 mesi di reclusione. Il 46enne è stato posto agli arresti domiciliari.