Rissa in via Plebiscito, botte pure a poliziotti

CATANIA – Due pattuglie della polizia di Catania sono intervenute per sedare una rissa in via Plebiscito, nel quartiere di San Cristoforo. Nel tentativo di calmare gli animi, gli agenti sono stati aggrediti con spintoni, calci e pugni dal colombiano Robert Andres Rodriguez Mina, 25 anni, e da Vincenzo Gagliani, entrambi con precedenti per rissa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due, ubriachi, avevano causato un incidente con danneggiamento di auto che è costato il ricovero di un centauro, dimesso con 20 giorni di prognosi.

La guida spericolata di Rodriguez è avvenuta a bordo di un’auto intestata a un catanese, il quale, successivamente sanzionato per l’incauto affidamento, dichiarava di avere avuto a cuore lo straniero come se fosse un figlio e che per questo gli aveva fatto avere la macchina. I due sono stati posti agli arresti domiciliari.