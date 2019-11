Catania, sorpresi a rubare la Smart

La squadra Lupi dei carabinieri blocca due ladri d’auto in via Nuovalucello

CATANIA – I carabinieri della squadra “Lupi” di Catania hanno arrestato Antonino Nicolosi, 44 anni, e Vincenzo Ciravolo, 32 anni, per furto d’auto.

I militari, pattugliando il quartiere Canalicchio, hanno sorpreso e bloccato i due in via Nuovalucello, mentre uno fungeva da vedetta e l’altro provvedeva a razziare una Smart Fortwo rubata poco prima in via Nizzeti.

I due sono stati trovati in possesso di attrezzi utilizzati dai topi d’auto per aprire le portiere delle macchine, l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.