Catania: flashmob col passetto dei Doors

In migliaia in piazza Duomo per l’iniziativa lanciata su Facebook dal gruppo Catania Vintage

CATANIA – Si sono dati appuntamento alle 11 in piazza Duomo a Catania per ballare il “passettino” di Rodhouse Blues, la celebre canzone dei The Doors che andava di moda nelle discoteche.

L’iniziativa singolare degli amministratori del gruppo Facebook “Catania Vintage”, una pagina che in poche settimane a raccolto più di 40 mila iscrizioni postando foto, video ed espressioni tipiche dei ragazzi che frequentavano la movida tra gli anni Ottanta e Novanta: “La Catania dei bei tempi, quando non c’erano i social network ma esisteva il dialogo senza internet e social network”.

L’operazione di risocializzazione partita on line ha raccolta migliaia di adesioni trasformando per qualche minuto piazza Duomo in una grande, partecipata e divertente discoteca collettiva tra l’entusiasmo e la curiosità di passanti e turisti che fotografavano incuriositi. L’evento è stato, ovviamente, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del gruppo