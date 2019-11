Negozi fuorilegge, mega multe a Catania

In una cartoleria di Picanello una sala scommesse abusiva, in un bar di San Cristoforo 5 lavoratori in nero

CATANIA – Scommesse illegali in una cartoleria del quartiere catanese di Picanello. Nella zona internet point la polizia ha scovato una ben attrezzata sala abusiva, in totale assenza delle autorizzazioni necessarie, con gioco d’azzardo on line.

Due clienti erano intenti a effettuare scommesse sul conto gioco personale della titolare, che esercitava l’attività di “intermediario”. Sequestrate tre postazioni pc complete di stampanti termiche utilizzate per la connessione e stampa delle ricevute di gioco, nonché 13 postazioni pc destinate al pubblico per consentire il gioco a distanza su piattaforme censurate dall’Aams.

Attività irregolare anche in un bar-pasticceria di San Cristoforo, in via Plaia, dove la polizia ha trovato 5 lavoratori in nero. Sono scattate sanzioni di 1.500 euro per ogni dipendente.