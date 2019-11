Fucilata a San Giorgio: ferito l’evaso

La polizia di Catania trova il pregiudicato con un proiettile in una gamba. Era scappato dai domiciliari per andare a bere

CATANIA – La polizia ha arrestato Salvatore Consoli, 24 anni, per evasione dai domiciliari. La notte dello scorso 3 novembre, dopo la segnalazione dell’esplosione di un colpo d’arma da fuoco nel quartiere di San Giorgio, gli agenti lo hanno trovato con una ferita alla gamba destra.

L’episodio è avvenuto in un contesto familiare: poco prima di essere colpito, nonostante fosse in regime di arresti domiciliari con l’apposizione del braccialetto elettronico per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, Consoli ha reiteratamente violato la prescrizione uscendo dall’abitazione e ritornandovi in stato di ebbrezza alcolica.