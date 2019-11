ACI CASTELLO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Castello controllando tre attività commerciali in via Firenze e in via Ara di Giove hanno scoperto che in uno dei locali era consentito l’esercizio abusivo delle scommesse on line in totale assenza di specifica autorizzazione.

Il titolare è stato denunciato e per lui è scattata una sanzione di 11.500 euro.