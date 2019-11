Preso con i limoni nel sacco

Pizzicato ad Aci Sant’Antonio: in auto 300 chili appena rubati

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno denunciato un 49enne di Acireale per furto di limoni. E’ stato notato in via Tropea a bordo della sua Ford Fiesta, stracolma di agrumi contenuti all’interno di grossi sacchi.

Il conseguente alt e il controllo effettuato ha consentiva di appurare la provenienza furtiva di 300 chilogrammi circa, appena rubati in un fondo agricolo dell’Acese. Considerata l’impossibilità di risalire al loro legittimo proprietario, i limoni sono stati devoluti in beneficenza.