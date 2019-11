Nuovo percorso Amt ad Aci Castello

ACI CASTELLO (CATANIA) – Questa mattina il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra e il presidente dell’Amt Giacomo Bellavia hanno firmato la convezione biennale per un nuovo percorso dell’autobus 534. Viene infatti fissato un aumento delle fermate tra Catania e Acitrezza.

Il nuovo tragitto prevede il passaggio da via Mollica e da piazza G. Sciuti, in zona Scogliera. Un’altra importante novità sarà l’istallazione di quattro paline elettroniche alle fermate di via Antonello da Messina, in prossimità delle scuole elementari di Aci Castello in via Dietro Le Mura, in prossimità delle scuole medie di Acitrezza (capolinea) e sul lungomare Cristoforo Colombo. L’allaccio elettrico e i successivi consumi saranno a carico del Comune.

Tramite le paline elettroniche, su richiesta del Comune, potranno anche essere inviati brevi messaggi di protezione civile. “Non esisteva un contratto tra Amt e Comune dagli anni 80. Si andava avanti attraverso delle proroghe”, ha detto il primo cittadino Scandurra.