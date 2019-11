Violazioni delle misure cautelari e ricettazione: tre finiscono in carcere, uno ai domiciliari

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 72enne Antonino Rossello, il 25enne Simone Natale Saraceno e il 33enne catanese Giuseppe Sammiceli per ripetute violazioni della misura cautelare alla quale erano sottoposti. Tutti e tre sono finiti nel carcere di Piazza Lanza.

A Misterbianco è finito in manette il 50enne Salvatore Caruso: dovrà scontare 2 anni di reclusione per ricettazione, reato commesso nel 2005. Per lui sono scattati i domiciliari.