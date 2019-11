CATANIA – Una squadra dei vigili del fuoco di Catania è intervenuta nel primo pomeriggio in via Firenze, alle spalle del tribunale di Catania, in una zona centrale della città, per un incendio di un furgone Citroen di una ditta privata.

A fuoco è andato il motore. I pompieri hanno scongiurato il propagarsi delle fiamme. In corso di accertamento le cause.