PALERMO – Incidente sull’autostrada Palermo-Catania all’altezza dello svincolo di Termini Imerese. Un’Audi A3, con a bordo quattro uomini, è finita fuori strada e ha cappottato. Due feriti gravi sono stati trasportati in elisoccorso dal 118 a Palermo e ricoverati al Civico e al Policlinico. Lo svincolo è chiuso. Tanti disagi per quanti dovevano questa mattina recarsi nella cittadina in provincia di Palermo. Sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco.