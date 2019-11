Prende a colpi la statua del Cristo

TRECASTAGNI (CATANIA) – Si è avvicinato in auto a un’edicola votiva dedicata al Cuore di Gesù, è sceso dall’auto, ha impugnato una sbarra di metallo e ha colpito più volte e violentemente la statua in marmo del Cristo. Protagonista della vicenda, accaduta a Trescastagni la sera del 1 novembre, giorno della festa di Ognissanti, un 33enne che è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato e porto illegale di arma impropria.

L’uomo, secondo quanto ricostruito da militari dell’Arma, si è bloccato soltanto perché un passante ha minacciato di fare intervenire sul posto i carabinieri. Il 33enne ha quindi ‘lanciato’ sul sedile posteriore della sua auto la sbarra metallica ed è andato via. Tutta la scena è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza la cui registrazione è agli atti dell’inchiesta aperta dalla Procura di Catania. Sono in corso indagini per risalire al movente del gesto.