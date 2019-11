Fugge, vede disegni della figlia e ci ripensa

PALERMO – “Una bellissima notizia: sta bene la mamma scomparsa un mese fa da Campofiorito, in provincia di Palermo. Ha contattato il suo avvocato dopo aver visto il disegno che la figlia ha mostrato ieri sera in trasmissione”. Lo rende noto la trasmissione “Chi l’ha visto?” in un tweet e con un video della conduttrice, Federica Sciarelli.

La donna è imputata in un processo che si sta celebrando al Tribunale di Termini Imerese. A denunciarla era stato il marito, che l’ha accusata di abbandono del tetto coniugale per essersene andata nel 2016 portando con sé uno dei figli.