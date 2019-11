A Catania un bucato d’autore

Teli al vento in via Santa Barbara: arriva l’installazione di street art per lanciare un messaggio di accoglienza. VIDEO – FOTO

CATANIA – Teli stesi al sole sulla strada. Un “bucato” artistico che imbianca il cielo: “White Sky” (Cielo bianco) è il titolo dell’intervento di street art realizzato dall’artista Giuliano Cardella e voluto dall’associazione Acquedotte_Arte, Architettura, Aree urbane, impegnata nella valorizzazione del centro storico, in collaborazione con il Comune di Catania.

L’installazione verrà realizzata nel tratto di via S. Barbara chiuso al traffico, con inaugurazione domani pomeriggio. Un gesto quotidiano come stendere il bucato si trasforma dunque in arte per trattare il tema dell’inclusività e della multiculturalità. “L’intuizione mi è arrivata passeggiando per i vicoli di Catania – racconta Cardella -. Ho visto una donna indiana stendere i panni al balcone e ho capito che in un panorama cittadino cambiato radicalmente per l’arrivo di donne e uomini provenienti da luoghi lontani, quella semplice azione poteva diventare un linguaggio artistico che accomuna anziché dividere”.

L’associazione vuole dunque lanciare un messaggio di accoglienza “a tutti gli abitanti della città e invitare tutti noi a riconoscerci come membri della grande e variopinta famiglia umana che abita nel mondo”.

L’opera sarà soggetta agli eventi atmosferici: si arrotola con il vento, risplende nel sole, si ricama con le ombre che le ballano sopra come una tela in continua evoluzione. Successivamente alcuni dei teli verranno affidati a degli artisti per essere dipinti e poi essere riappesi.