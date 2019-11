Catania: neopatentato e subito appiedato

Controlli nella notte di Halloween: dura sanzione per un ragazzo che guidava sotto effetto di alcol

CATANIA – Il potenziamento dei controlli della polizia catanese per la festa di Halloween e dei morti ha portato alle sanzioni per diversi giovani al rientro dai locali notturni.

Circa 30 sono i conducenti di auto fermati, quasi tutti giovani di età compresi tra i venti e i trent’anni. Due di loro sono risultati positivi all’etilometro, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro in un caso e di 0,25 grammi per litro nel caso di un neopatentato. Il primo è stato denunciato, il secondo multato; nei confronti di entrambi è scattato il ritiro immediato della patente.

Complessivamente sono stati 13 i verbali, di cui 5 per mancanza di copertura assicurativa, con relativo sequestro.