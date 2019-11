Piazzava eroina in via Galermo: arrestato

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 32enne Giovanni Castiglia per spaccio di droga. I militari, impegnati ieri sera in un servizio antidroga nel quartiere San Giovanni Galermo, una delle piazze di spaccio più attive nel panorama catanese, dopo avere osservato pazientemente le modalità di vendita della droga, lo hanno bloccato in via Galermo nel momento dello scambio della droga tra pusher e cliente.

Castiglia aveva con sé 5 grammi di eroina suddivisa in dosi. In casa sua sono stati trovati altri 75 grammi di eroina, 5 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, e 95 euro in contanti.