Presi i fratelli spacciatori a Zia Lisa

CATANIA – I carabinieri della “Squadra Lupi” di Catania, hanno arrestato i fratelli catanesi Alessandro e Salvatore Mascali, di 27 e 28 anni, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo alcuni appostamenti i militari hanno deciso di perquisire la loro abitazione nel quartiere Zia Lisa rinvenendo: 4 sacchetti in polietilene con cocaina in pietra del peso complessivo di circa 100 grammi poggiati sul tavolo del soggiorno e 340 euro in contanti conservati all’interno di un comodino in camera da letto.

Da una prima stima la droga sequestrata, opportunamente tagliata e dosata, avrebbe potuto fruttare ai pusher una cifra vicina ai 20.000 euro. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.