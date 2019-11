Picchia moglie col casco davanti alla figlia

CATANIA – Picchia violentemente la moglie con un casco, ma lei riesce a chiedere aiuto mettendo fine al suo supplizio. I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato un 39enne di origini cingalesi, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie di anni 36, anch’ella originaria dello Sri Lanka.

È accaduto nei pressi dell’istituto scolastico Giovanni Falcone di via Pisa a San Giovanni La Punta (Catania), dove l’uomo, dinanzi alla figlia di appena 4 anni, al termine di una banale lite aveva picchiato la moglie colpendola violentemente al capo con un casco da moto. Per fortuna, le urla della donna e il pianto della bambina, udite da alcuni passanti, hanno spinto uno di questi a chiedere aiuto al 112 e consentire l’immediato intervento sul luogo di un equipaggio del radiomobile che ha prima bloccato il marito violento e poi ha provveduto a far soccorrere la donna tramite un’ambulanza del 118.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Cannizzaro di Catania dove i medici le hanno riscontrato un trauma cranico. La donna, appena dimessa dall’ospedale, dopo aver denunciato le violenze patite per mano del marito negli ultimi anni di convivenza familiare, insieme alla figlioletta è stata trasferita in una struttura protetta. L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.