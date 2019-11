Controlli antiabusivismo alla Fiera morti in piazzale Giotto, feriti due vigili urbani

PALERMO – Aggressione alla polizia municipale ieri sera in piazzale Giotto a Palermo in occasione della Fiera dei morti, con due vigili urbani feriti. Nel corso di controlli antiabusivismo è scoppiata una lite tra venditori abusivi e vigili urbani che avevano chiesto di non installare le bancarelle. Dalle parole grosse si è passati all’aggressione fisica, con alcune persone costrette alle cure dei sanitari 118.

Tra i feriti anche un agente della polizia municipale portato in ospedale per essere refertato. Un secondo vigili del settore annona è stato medicato dai sanitari. Sono dovuti intervenire diverse pattuglie dei vigili urbani e dei carabinieri per riportare la calma. Dopo i tafferugli circa 200 abusivi hanno preferito abbandonare la fiera creando disagi al traffico.