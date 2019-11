NOVARA DI SICILIA (MESSINA) – Un pensionato, Salvatore Milici, 69 anni, è morto ieri pomeriggio mentre lavorava nella sua campagna di Novara di Sicilia (Me). L’uomo è caduto dalla scala dove era salito per raccogliere delle olive, e ha battuto la testa su una roccia. Il ritardo dell’uomo nel rincasare ha messo in allarme i familiari che giunti sul posto hanno scoperto la tragedia. Sul posto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso.