CATANIA – I carabinieri di Aci Castello, in via Dei Ciclopi di Aci Catena, hanno arrestato il 52enne Giovanni Gravagna per furto aggravato. L’uomo, oltretutto, era già gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari ma, noncurante di ciò, aveva ben pensato di “risparmiare” sul bilancio familiare allacciandosi abusivamente al servizio idrico “Acque di Casalotto”. I militari, pertanto, hanno provveduto, tramite i tecnici dell’ente erogante, a ripristinare i collegamenti originari. L’uomo, in attesa di giudizio, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.