Droga, raffica di arresti nel Ragusano

RAGUSA – Retata dei carabinieri di Ragusa che in queste ore stanno eseguendo un’operazione antidroga ribattezzata “Country Hide”. Una cinquantina i militari impegnati per notificare ordinanze di custodia cautelare nei confronti di una decina di soggetti; decine di perquisizioni nei confronti di un gruppo di persone dedite al traffico e allo spaccio di droga, e altri indagati per aver commesso diversi furti in danno di aziende agricole del territorio ibleo.

I provvedimenti restrittivi sono il risultato di un’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Ragusa che ha consentito di accertare come gli indagati (di nazionalità italiana, albanese, tunisina e algerina), organizzati in quattro distinti gruppi criminali, rifornivano le piazze di spaccio di Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Donnalucata e Vittoria, smerciando marijuana, hashish, cocaina ed eroina. Nel corso dell’operazione è stato sequestrato un ingente quantitativo di droga. Sigilli anche a una villetta.