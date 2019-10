Disarma l’aggressore e va dai carabinieri

CATANIA – Un 82enne è stato arrestato a Ragalna (Ct) dai carabinieri della compagnia di Paternò e della locale stazione con l’accusa di aver tentato di uccidere con un colpo di fucile da caccia un 47enne, colpito all’addome e ora ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico di Catania.

La vittima, ferita, si è presentata intorno alle 6.30 ai carabinieri di Ragalna con in mano il fucile dicendo di essere riuscito a toglierlo di mano all’aggressore. Il ferimento, secondo quanto accertato dai militari, è avvenuto, per cause ancora da appurare, a Belpasso, in via dell’Abete, dove la vittima avrebbe incontrato l’82enne.

Ne sarebbe seguita una discussione e poi una colluttazione, al termine della quale l’anziano avrebbe dapprima esploso un colpo in aria con un suo fucile da caccia e poi avrebbe fatto fuoco contro l’uomo.

I militari durante una perquisizione in casa dell’82enne hanno sequestrato alcuni fucili da caccia, tutti detenuti regolarmente. L’anziano è stato posto ai domiciliari data l’età, così come disposto dal magistrato di turno.