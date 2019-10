Crolla soffitto in aula nella notte

TREMESTIERI ETNEO (CATANIA) – Brutta sorpresa stamattina all’apertura del circolo didattico “Madre Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo, plesso Settebello Nord, per il crollo, avvenuto nella notte, di mattoni forati dal soffitto di una delle classi, probabilmente dovuto alle infiltrazioni causate dalle forti piogge della scorsa settimana.

L’aula in questione e quelle adiacenti sono state già chiuse e gli alunni trasferiti temporaneamente nel plesso Settebello Sud. Il sindaco Santi Rando ha subito attivato l’ufficio tecnico che si sta adoperando per le verifiche. In mattinata è prevista una nuova riunione, alla presenza anche della responsabile del plesso e della preside, per valutare l’eventuale chiusura parziale o totale del plesso.