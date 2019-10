CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 47enne catanese Giuseppe Sammiceli per violazione degli arresti domiciliari.

Noncurante del provvedimento restrittivo inflitto reati in materia di droga, l’uomo viaggiava tranquillamente per la trafficatissima via Zia Lisa alla guida di una Toyota Yaris in compagnia della moglie. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato ricondotto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.