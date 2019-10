Mascalucia: assaltano la gioielleria, un rapinatore era in permesso premio

Colpo al negozio Rapisarda in via Etnea: con pistola e punteruolo razziano la cassaforte e gli espositori portando via un bottino di decine di migliaia di euro. Due arresti

MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato i catanesi Concetto Lo Vecchio di 39 anni e Antonio Andrea Autiero, di 27, sorvegliato speciale nel Milanese e in permesso premio in Sicilia, per la rapina alla gioielleria Rapisarda di via Etnea a Mascalucia.

Ieri sera, intorno alle 19, i due, giunti a bordo di due scooter, entrambi con le targhe rese illeggibili col nastro isolante, armati di pistola e punteruolo, hanno forzato la porta d’ingresso, hanno fatto irruzione e, sotto minaccia delle armi, hanno letteralmente razziato sia la cassaforte, in quel momento aperta, sia i numerosi oggetti preziosi custoditi negli espositori.

Alcuni passanti, accortisi di quanto stava accadendo, hanno chiamato il 112: i militari subito arrivati hanno bloccato e ammanettato il primo malvivente proprio alluscita della gioielleria, mentre l’altro rapinatore, fuggito a piedi con il malloppo, è stato inseguito fino in via Chillei dove, accerchiato, non ha potuto far altro che arrendersi.

I carabinieri hanno anche recuperato i due borsoni contenenti l’intera refurtiva, del valore di svariate decine di migliaia di euro. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Catania Piazza Lanza. E’ caccia un terzo complice riuscito a fuggire.