Ubriaco alla guida non si ferma all’alt e aggredisce i poliziotti, arrestato

COMISO (RAGUSA) – Nella notte tra giovedì e venerdì scorso, poliziotti del commissariato di Comiso hanno arrestato un trentasettenne per minacce e aggressione a pubblico ufficiale.

Il conducente dell’auto, anziché arrestare la marcia all’alt di un posto di blocco, ha accelerato per sottrarsi ai controlli. Raggiunto dai poliziotti, l’uomo vistosamente ebbro, ha rifiutato si sottoporsi all’alcol aggredendo gli agenti.

Per uno di loro è stato necessario ricorrere alle cure del pronto soccorso per le abrasioni al collo e agli arti superiori giudicate guaribili in quatto giorni. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno.