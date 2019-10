Cade in acqua nel porto di Riposto

RIPOSTO (CATANIA) – I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti ieri pomeriggio per soccorrere un pescatore caduto nel porto di Riposto in corrispondenza dei blocchi frangiflutti in cemento. L’uomo, un 63enne di Tremestieri Etneo, stava pescando in compagnia di amici.

La squadra del distaccamento di Riposto e il Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Catania hanno soccorso il malcapitato con tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviali e lo hanno consegnato al personale medico del 118.

L’uomo ha riportato ferite varie e fratture, ma, fortunatamente soccorso in tempo, è fuori pericolo.