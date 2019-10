Pistola rubata nascosta in un terrazzo

Catania . Controlli a San Cristoforo: l’arma è stata trovata in un palazzo in via Piombai

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno effettuato dei controlli in alcuni stabili nel cuore del quartiere San Cristoforo: nascosta sul terrazzo di uno stabile in disuso in via Piombai, i militari hanno trovato una pistola con 5 cartucce nel caricatore.

L’arma, che risulta essere stata rubata a Ribera (Ag) nel gennaio del 2013, nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per essere sottoposta a esami tecnico balistici per stabilirne l’eventuale utilizzo in precedenti episodi criminosi.