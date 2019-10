Muore travolto da un’ondata di fango

Esonda il fiume Tellaro a Noto : Giuseppe Cappello, agente di polizia penitenziaria, era sceso dalla macchina in panne. Salvi automobilisti investiti da un torrente a Ispica

PALERMO – L’ondata di maltempo che ha investito il Sud Est della Sicilia ha provocato una vittima. Si tratta di Giuseppe Cappello, 52 anni di Rosolini, agente di polizia penitenziaria che era stato segnalato come disperso nella notte sulla statale 115, la stessa dove ieri sera erano state travolte due auto dalla piena del torrente. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco sulla statale tra i comuni di Noto e Rosolini.

L’agente si trovava a bordo della sua auto, una Dacia Sandero, sulla strada statale 115, quando è stato travolto da un’ondata di fango causata dall’esondazione del fiume Tellaro, a Noto (Siracusa). E’ stato trovato dai vigili del fuoco di Palazzolo in un terreno a qualche centinaio di metri dalla sua autovettura.

Secondo la ricostruzione, l’agente sarebbe rimasto in panne con l’auto, ma dopo essere sceso sarebbe scivolato e poi trascinato dalla corrente. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta affidando le indagini ai carabinieri.

SOCCORSE 16 PERSONE NEL SIRACUSANO. Oltre al corpo dell’agente, i vigili del fuoco hanno recuperato e tratto in salvo nel Siracusano complessivamente sedici persone. E’ il bilancio di una drammatica notte di pioggia. Il nubifragio si è abbattuto soprattutto nella zona sud della provincia, tra Pachino, Noto e Rosolini. Allagamenti nelle strade di collegamento tra questi comuni. Le sedici persone soccorse erano rimaste intrappolate nelle proprie auto. La provinciale 19 è stata chiusa al traffico per evitare pericoli agli automobilisti.

AUTO TRAVOLTE DA TORRENTE A ISPICA. E sono state tutte recuperate e sono in buone condizioni le persone che si trovavano a bordo delle due auto investite dalla piena improvvisa di un torrente che ha invaso la statale 115 nei pressi di Ispica, in provincia di Ragusa. Si tratta di 8 persone che i vigili del fuoco hanno rintracciato nei pressi delle auto, poco distanti dal punto in cui i testimoni avevano visto le vetture travolte dall’acqua.

ISPICA: ANNEGANO 60 OVINI, 100.000 EURO DI DANNI. Oltre 60 ovini sono morti per il maltempo che ieri ha colpito la zona di Ispica, nel Ragusano. Lo straripamento del torrente Favara ha provocato una strage di capre, pecore e agnelli dell’azienda Roccuzzo che produce ricotta e formaggi. La Coldiretti Sicilia stima il danno in oltre 100.000 euro. “Le immagini mostrano un tappeto di capi morti annegati”, commenta il direttore della Coldiretti di Ragusa, Calogero Maria Fasulo, impegnato con i tecnici a verificare l’ammontare dei danni in tutta la provincia.

“Questi fenomeni – aggiunge – dimostrano quanto sia indispensabile la manutenzione continua degli alvei dei fiumi e torrenti perché ormai il cambiamento climatico è una realtà con cui ci si deve confrontare ogni giorno. Il maltempo ha anche colpito duramente la produzione di ortaggi. Sono state ore d’inferno e ora, oltre alle produzioni, le strade interne sono impraticabili”.

SCUOLE CHIUSE A CATANIA. Anche oggi le scuole di Catania saranno chiuse, per il secondo giorno consecutivo. “Visto il perdurare dell’allerta meteo rossa – dice il sindaco Salvo Pogliese sui social – ho disposto la chiusura delle scuole per la giornata di sabato 26 ottobre”.

L’ordinanza prevede la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici, mercati e cimiteri. L’apertura della Fiera dei Morti nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena è rinviata a domenica. Scuole chiuse anche a Caltagirone.