Catania, cocaina nella scatola delle scarpe

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato i conviventi Pietro Napoli, 50 anni, e la coetanea Rosetta Raciti per spaccio di droga. I militari, dopo aver pedinato e osservato i movimenti dei sospettati, compreso l’eccessivo viavai di giovani dalla loro abitazione nel villaggio Zia Lisa, ieri sera hanno deciso di fare irruzione.

Al momento dell’ingresso in casa dei carabinieri, la donna è corsa in veranda per prendere e lanciare dalla finestra una scatola di scarpe. Ma i militari rimasti in strada hanno recuperato la scatola dov’era stata nascosta la cocaina, circa 1,5 Kg, suddivisa in un panetto e diverse buste in cellophane.

Sequestrato anche tutto il materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per tagliare, dosare e confezionare la droga da vendere. La droga sequestrata, immessa nel mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare tra i 120 e i 150 mila euro.

Napoli è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza, mentre la Raciti attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.