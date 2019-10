Lunghe pause caffè al Comune di Partanna

PARTANNA (TRAPANI) – Furbetti del cartellino nel Comune di Partanna (Tp). I carabinieri hanno indagato 5 dipendenti per reiterate condotte di “assenteismo” e false attestazioni della propria presenza in servizio con la timbratura del badge.

Grazie alle indagini condotte dal settembre 2018 all’aprile 2019 mediante servizi di osservazione e pedinamento, svolti anche con telecamere e Gps, è emerso che i cinque indagati hanno truffato l’amministrazione attestando falsamente la propria presenza in servizio mentre si allontanavano reiteratamente dal luogo di lavoro, in assenza di permesso o autorizzazione, per dedicarsi ad attività personali del tutto estranee a quelle lavorative.



Durante l’orario di lavoro, infatti, i dipendenti sono stati visti dai militari mentre andavano in farmacia, in cartoleria, all’ufficio postale, al mini market a fare la spesa, per poi rientrare in Comune con buste della spesa o il pane; altri dipendenti facevano pause caffè della durata di qualche ora. In un caso uno dei dipendenti ha fatto registrare più di 17 ore di assenza ingiustificata in poche settimane.