Catturato a Catania per una rapina nel 2003

CATANIA – Un uomo di 40 anni, Salvatore Scuto, è stato catturato dalla polizia a Catania perché deve espiare 15 anni di reclusione per una rapina commessa in Germania nel 2003.

E’ stato arrestato nella sua casa di Catania in base a un mandato di arresto europeo emesso il 23 settembre scorso dalle autorità della Corte del tribunale di Rottweil. In Germania, a Lauterbach, insieme con un complice aveva rapinato, armato di una pistola giocattolo, un ufficio postale portando via denaro contante e francobolli per un valore di circa 8.000 euro.