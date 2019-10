Vedetta e pusher bloccati a Librino

Catania . Sorpresi in viale San Teodoro: in un buco ricavato nel muro c’erano marijuana e cocaina

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per spaccio di droga il 24enne Pasquale Licandro e il 27enne Federico Malvuccio, quest’ultimo sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali.

I militari, nel corso di uno dei tanti controlli nel quartiere di Librino per il contrasto alla vendita di droga, hanno notato i due aggirarsi in viale San Teodoro e intrattenersi con alcuni giovani che, dopo un breve colloquio, si allontanavano.

I due agivano con compiti suddivisi: Malvuccio fungeva da vedetta per segnalare il sopraggiungere delle forze dell’ordine e si occupava “dell’accettazione del cliente” e del suo successivo indirizzo al complice, mentre Licandro si occupava della cessione della droga che nascondeva in un buco ricavato in un muro.

Nella feritoia ricavata nel muro sono stati trovati 50 grammi di marijuana e 2 di cocaina, già suddivisi in dosi, e 70 euro.