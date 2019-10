Ocean Viking in alto mare e senza porto

L’imbarcazione si trova in acque internazionali a largo di Linosa, decine di migranti a bordo accusano malori per le pessime condizioni meteo-marine

ROMA – Naviga ancora senza porto, a poche miglia da Linosa, in acque internazionali, la Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, con a bordo 104 migranti soccorsi venerdì scorso al largo della Libia.

“Oggi i naufraghi stanno soffrendo per i venti forti ed il mare agitato. Molti dei 104 hanno il mal di mare, con nausea e mal di testa. La maggior parte non riescono a mangiare e stanno cercando di dormire tra le cattive condizioni del tempo. Speriamo che possano raggiungere presto un porto sicuro”, dice Msf. La Ocean Viking ha chiesto il ‘Place of safety’ a Italia e Malta, per ora senza risposta.