Marijuana nella scarpiera e nella lavatrice

Messina . Droga e munizioni nascoste in tutta la casa protetta da sistema di videosorveglianza: in manette un 21enne

MESSINA – La Polizia di Messina ha arrestato il 21enne Cosimo Castagna, per spaccio di droga e detenzione illegale di munizioni. In casa sua nascondeva più di due chili di marijuana e una trentina di cartucce per fucile.

La droga è stata trovata dentro sacchetti nascosti in cucina, nello sgabuzzino, dentro una scarpiera, persino nel cestello della lavatrice. Altre quattro confezioni sono state consegnate dallo stesso ventunenne, insieme a un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Trovati anche sei involucri vuoti in bagno, il cui contenuto era stato probabilmente gettato nello scarico del water all’arrivo dei poliziotti, lasciando tracce ovunque. Parte delle cartucce sono state gettate dal balcone in strada andando a colpire il tettuccio di un’auto in sosta e sono state subito recuperate dagli agenti. La restante parte era invece nascosta in un mobiletto in veranda.

Nell’appartamento era presente un sistema di videosorveglianza dotato di hard disk le cui telecamere, posizionate sulla strada, consentivano il costante monitoraggio di tutta l’area attorno alla casa.