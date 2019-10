CATANIA – A Catania si ruba tutto, pure una porta fantasma. E’ sparita da via Vittorio Emanuele, dove era diventata una piccola attrazione. Una porta nascosta, mimetizzata tra i muri, a pochi metri da piazza Duomo, che permetteva l’accesso a un palazzo.

Non ha un valore economico ma solo storico, perché durante la seconda guerra mondiale nell’edificio venivano nascosti gli ebrei, che poi potevano scappare dalla parte opposta, in via Garibaldi.