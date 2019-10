Camporotondo, rissa a morsi tra famiglie

Affitti non pagati: i due nuclei si affrontano in strada

CAMPOROTONDO ETNEO (CATANIA) – Cinque componenti di due gruppi familiari – quattro donne e un uomo – sono stati denunciati dai carabinieri a Camporotondo Etneo per rissa aggravata e lesioni personali dopo che hanno preso parte a una rissa in strada per ragioni economiche.

Motivo del contendere le pigioni di locazione di un appartamento che non sarebbero state pagate. La proprietaria dell’immobile aveva intimato all’inquilina di lasciar libero l’appartamento. Uno dei partecipanti durante la zuffa è stato preso a morsi in un avambraccio ed è stato dichiarato guaribile in 15 giorni.