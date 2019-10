Blitz antidroga a Picanello: 12 arresti. In strada spacciava pure un bambino

CATANIA – Operazione antidroga “Eredità” dei carabinieri di Catania, arrestate 12 persone per associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. Nell’attività di spaccio era impegnato anche un minore di 14 anni.

L’indagine, coordinata dalla Procura etnea, ha consentito di disarticolare due redditizie piazze di spaccio che operavano in autonomia a poca distanza l’una dall’altra nel quartiere Picanello, noto per la presenza radicata di gruppi criminali legati a Cosa nostra e una delle mete privilegiate in provincia degli acquirenti di droga.