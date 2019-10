BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno denunciato un 64enne per gestione di rifiuti non autorizzata. Durante un servizio notturno di controllo, i militari hanno notato delle fiamme propagarsi in un terreno in via Arti e Mestieri.

Giunti sul posto, hanno trovato l’uomo intento a bruciare un po’ di tutto: mobili, vestiti e oggetti vari. L’intera area era stata destinata dal 64enne a discarica abusiva, con numerose carcasse di veicoli ed elettrodomestici.